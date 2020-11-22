الأرصاد تنبه إلى عوالق ترابية على منطقة الرياض

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأحد، إلى عوالق ترابية مصحوبة بتدني مدى الرؤية على منطقة الرياض.

وأوضحت الهيئة، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» أن الحالة تشمل (الخرج - الدرعية - العاصمة الرياض - المجمعة - المزاحمية - حوطة بني تميم - رماح - شقراء)، مشيرةً إلى أن الحالة تستمر إلى الساعة العاشرة والنصف.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم أن تكون السماء غائمة جزئيًّا على وسط المملكة في حين يُتوقع أن تتكوَّن السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية، كما يتوقع أن تنخفض درجات الحرارة على المناطق الشمالية للمملكة، ولا يستبعد أن يتكوَّن الضباب على تلك المناطق.

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