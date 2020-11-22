

سكاكا 07 ربيع الأخر 1442 هـ الموافق 22 نوفمبر 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، بمكتبه بالإمارة اليوم، سفير جمهورية كينيا لدى المملكة بيتر أوقيقو ، والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية وبحث عدد من الموضوعات.

وفي نهاية الاستقبال سلم سمو أمير منطقة الجوف السفير الكيني هدية تذكارية من منتجات المنطقة.

// انتهى //

10:41ت م

0027





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الجوف يستقبل سفير جمهورية كينيا لدى المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.