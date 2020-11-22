

نيودلهي 07 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 22 نوفمبر 2020 م واس

سجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية ، 45209 إصابات مؤكدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 9.095.806 إصابات ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 133.227 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 8.521.617 حالة .

// انتهى //

10:31ت م

0025



نيودلهي 07 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 22 نوفمبر 2020 م واسسجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية ، 45209 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 501 وفاة .وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 9.095.806 إصابات ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 133.227 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 8.521.617 حالة .// انتهى //10:31ت م0025

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / 45209 إصابات جديدة بكورونا في الهند لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.