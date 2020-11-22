السعودية اليوم / ارتفاع حصيلة قتلى هجوم كابول إلى 10 أشخاص



كابول 07 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 22 نوفمبر 2020 م واس

ارتفعت حصيلة قتلى الهجوم بقذائف الهاون الذي وقع أمس في العاصمة الأفغانية كابول، إلى عشرة أشخاص.

وأوضح نائب الرئيس الأفغاني، أمر الله صالح أن 51 شخصًا آخرين أصيبوا في الهجوم، معظمهم من الشباب والنساء.

وذكرت وزارة الداخلية الأفغانية أن 23 قذيفة سقطت في عدد من المناطق المأهولة بالسكان في العاصمة، مضيفة أنه تم إطلاق صواريخ وقذائف هاون من شاحنتين صغيرتين.

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