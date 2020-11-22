السعودية اليوم / السودان تسجل 309 إصابات جديدة بفيروس كورونا



الخرطوم 07 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 22 نوفمبر 2020 م واس

سجلت السودان خلال الـ24ساعة الماضية ، 309 إصابات مؤكدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة السودانية فى بيانها اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 15839 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1193 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 9727 حالة .

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10:25ت م

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الخرطوم 07 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 22 نوفمبر 2020 م واسسجلت السودان خلال الـ24ساعة الماضية ، 309 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 8 وفيات.وأفادت وزارة الصحة السودانية فى بيانها اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 15839 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1193 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 9727 حالة .// انتهى //10:25ت م0023

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