السعودية اليوم / سمو أمير الحدود الشمالية يرأس اجتماع مجلس المنطقة الثلاثاء القادم .



عرعر 07 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 22 نوفمبر 2020 م واس

يرأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية رئيس مجلس المنطقة الثلاثاء القادم جلسة مجلس المنطقة بدورته الخامسة للعام للعام المالي 1442 وذلك بقاعة اجتماعات المجلس في الإمارة.

وسيتم خلال الجلسة الاطلاع على محاضر لجان المجلس التي أعدتها أمانة المجلس، ومناقشة توصيات أعضاء اللجان ومقترحات أعضاء المجلس، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.

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10:18ت م

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