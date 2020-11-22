السعودية اليوم / تقني الحدود الشمالية يفتح باب القبول الإلكتروني الموحد



عرعر 07 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 22 نوفمبر 2020 م واس

أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني‬ في منطقة الحدود الشمالية عن بدء التقديم على برامج دبلوم الكليات التقنية (بنين) ودبلوم وبرامج المعاهد الصناعية الثانوية في المنشآت التدريبية بالمنطقة للفصل الثاني من العام التدريبي ١٤٤٢ هـ.

‏‪وأوضحت الإدارة العامة للتدريب التقني‬ في منطقة الحدود الشمالية أن مواعيد التسجيل ستبدأ يوم غدٍ ، مبينةً أن التقديم سيكون عبر بوابة القبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني https://cutt.us/mpo87 .

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09:36ت م

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