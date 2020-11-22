السعودية اليوم / زلزال بقوة 2ر5 درجات يضرب ولاية سكيكدة شرقي الجزائر



الجزائر 07 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 22 نوفمبر 2020 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته 2ر5 درجات على مقياس ريختر، اليوم، ولاية سكيكدة شرقي الجزائر.

وأوضح مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء في بيان، أن الزلزال وقع على بُعد 12 كيلومترًا من جنوب غرب منطقة الحروش التابعة للولاية.

ولم ترد تقارير على الفور بشأن سقوط ضحايا أو وقوع أضرار مادية.

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09:29ت م

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