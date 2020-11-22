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الجهني: القطاع الغربي يشهد أقوى حالة جوية منذ 10 سنوات
كتلة باردة الخميس مع قدوم منخفض مداري
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقع المُختص في شؤون الطقس زياد الجهني، أن يشهد وسط القطاع الغربي أقوى حالة جوية منذ 10 سنوات.
وقال الجهني، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، إن أجواء المملكة ستتأثر يوم (الخميس) المقبل بكتلة باردة، مبيناً أنها تتقدم حالياً باتجاه تونس وليبيا قبل أن تنتقل إلى الشرق.
ونوه إلى أن ذلك يتزامن مع قدوم منخفض مداري في نفس التوقيت من بحر العرب وخليج عدن وباب المندب.
وتابع زياد الجهني في تغريدة أخرى منذ قليل إن الحالة المدارية تتطور من منخفض مداري إلى إعصار من الدرجة الثانية في ظروف ساعات، أتمنى ما يتغير اتجاهها بعد هذا التطور العجيب !
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