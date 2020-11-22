2020-11-22

الحصيني يحذر : من لم يجهز الملابس الشتوية يجهزها

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذر عبد العزيز الحصيني باحث الطقس والمناخ وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية اليوم الأحد من ارتفاع نسبة الرطوبة بسبب تطور المنخفض المداري الواقع جنوب غرب بحر العرب إلى منخفض مداري عميق .

كما توقع الحصيني، في سلسلة تغريدات عبر “تويتر”، أن يوافق ذلك تعمقاً أصله قطبي يسبب أمطاراً نهاية الأسبوع وهي الحالة المطرية الرابعة لموسم 1442 هـ ، وأمطاراً متفاوتة الغزارة على أجزاء واسعة من المملكة والخليج.

وأكد الحصيني أن تلك الحالة الجوية تسبب موجة برد متوسطة القوة، قائلاً: “من لم يجهز الملابس الشتوية يجهزها”.

وتابع الحصيني أن هذا المنخفض المداري يتطور إلى منخفض مداري عمي بسبب تسارع الرياح حول مركزه ومتوقع أن تكون وجهته وبحسب المخرجات نحو سواحل الصومال.

وأضاف أن تأثيره على المملكة بطريق غير مباشر باندفاع كميات من الرطوبة التي هي مادة السحاب.



