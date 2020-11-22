2020-11-22

الغذاء والدواء الأمريكية تكشف عن الدواء المستخدم لعلاج ترامب من كورونا

متابعات الخليج 365 - متابعة

منحت إدارة الغذاء والدواء تصريحا ًطارئاً للعلاج التجريبي الذي تم استخدامه في علاج الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب من فيروس كورونا المستجد.

وصدر التصريح الطارئ للعلاج، الذي طورته شركة الأدوية ريجينيرون، أمس السبت.

ويعني هذا أن المزيج المؤلف من اثنين من الأجسام المضادة، كازيريفيماب وإيمديفيماب، يمكن استخدامه لعلاج أعراض كوفيد- 19 الخفيفة إلى المعتدلة لدى المرضى الذين تفوق أعمارهم 12 عاماً والمعرضين لخطر تحول حالتهم إلى مستو خطير.

ولا يمكن استخدامه مع مرضى كوفيد- 19 الذين يتلقون العلاج في المستشفى أو من يحتاجون إلى الأكسجين.

وقالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إن الموافقة على التصريح الطارئ يتم تحديدها من خلال تقييم توازن المخاطر والفوائد المحتملة للمنتج في حالات الطوارئ، موضحة أنها ليست مثل تلك الموافقة التي تمنحها إدارة الأغذية والدواء.

وأصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الأمر بعد تجربة سريرية لـ 799 بالغاً لا يتلقون العلاج في المستشفى ويعانون من أعراض خفيفة إلى معتدلة لكوفيد- 19.

