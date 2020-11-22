زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب قبالة ساحل تاكولا بتشيلي

2020-11-22

متابعات الخليج 365 - متابعة

ضرب زلزال بلغت قوته 6.1 درجة على مقياس ريختر بالقرب من ساحل تاكولا وسط تشيلي اليوم.

وقال مركز (جي.إف.زد) الألماني لأبحاث علوم الأرض اليوم إن الزلزال وقع قبالة ساحل وسط تشيلي على عمق عشرة كيلومترات تحت سطح الأرض.

ولم ترد تقارير فورية عن حدوث خسائر مادية أو بشرية، كما لم يتم الإعلان عن موجات مد عالية ( تسونامي ) جراء الزلزال.

