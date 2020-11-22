شكرا لقرائتكم خبر عن بدء القبول الإلكتروني في «تقني» الحدود الشمالية.. غدا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني‬ والمهني في منطقة الحدود الشمالية بدء التقديم على برامج دبلوم الكليات التقنية (بنين)، ودبلوم وبرامج المعاهد الصناعية الثانوية في المنشآت التدريبية بالمنطقة للفصل الثاني من العام التدريبي ١٤٤٢هـ. ‏‪وأوضحت الإدارة العامة للتدريب التقني‬ والمهني في منطقة الحدود الشمالية، أن مواعيد التسجيل ستبدأ يوم غدٍ، مبينةً أن التقديم سيكون عبر بوابة القبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني https://cutt.us/mpo87



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