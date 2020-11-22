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توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد، تطور المنخفض المداري الذي يقع جنوب غرب #بحر_العرب إلى منخفض مداري عميق بسبب تسارع الرياح حول مركزه، ومتوقع أن تكون وجهته، وبحسب المخرجات، نحو سواحل الصومال- إن شاء الله- وتأثيره على المملكة بطريق غير مباشر باندفاع كميات من الرطوبة.
وأضاف عبر حسابه في تويتر: متوقع أن يوافق ذلك تعمُّق منخفض أصله قطبي، متوقّع أن ينتج عنه -إن شاء الله:
أ - حالة ممطرة نهاية هذا الأسبوع وهي الحالة الممطرة الرابعة لموسم 1442هـ.. وأمطار متفاوتة الغزارة -بإذن الله- على أجزاءٍ واسعة من المملكة والخليج.
ب- موجة برد متوسطة القوة.
وتابع: "مَن لم يجهّز الملابس الشتوية يجهّزها".عبدالعزيز الحصيني الطقس
22 نوفمبر 2020 - 7 ربيع الآخر 1442 09:38 AM
قال: بسبب تسارع الرياح حول مركزه وتأثيره على المملكة باندفاع كميات من الرطوبة"مَن لم يجهّز الملابس الشتوية يجهّزها".. الحصيني: منخفض قطبي ينتج عنه هذه الحالات
توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد، تطور المنخفض المداري الذي يقع جنوب غرب #بحر_العرب إلى منخفض مداري عميق بسبب تسارع الرياح حول مركزه، ومتوقع أن تكون وجهته، وبحسب المخرجات، نحو سواحل الصومال- إن شاء الله- وتأثيره على المملكة بطريق غير مباشر باندفاع كميات من الرطوبة.
وأضاف عبر حسابه في تويتر: متوقع أن يوافق ذلك تعمُّق منخفض أصله قطبي، متوقّع أن ينتج عنه -إن شاء الله:
أ - حالة ممطرة نهاية هذا الأسبوع وهي الحالة الممطرة الرابعة لموسم 1442هـ.. وأمطار متفاوتة الغزارة -بإذن الله- على أجزاءٍ واسعة من المملكة والخليج.
ب- موجة برد متوسطة القوة.
وتابع: "مَن لم يجهّز الملابس الشتوية يجهّزها".
، "مَن لم يجهّز الملابس الشتوية يجهّزها".. الحصيني: منخفض قطبي ينتج عنه هذه الحالات ،
المصدر : الخليج 365
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