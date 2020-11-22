، وزير الخارجية.. المملكة تتمتع بعلاقات طيبة وودية مع تركيا ،

محمد بن مسعود - الدمام - إدارة بايدن ستتبع سياسيات تساعد على الاستقرار في المنطقة

قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان إنه واثق من أن الإدارة الأمريكية القادمة للديموقراطي جو بايدن، ستتبع سياسات تساعد على الاستقرار الإقليمي، وأن أي مناقشات معها ستؤدي إلى تعاون قوي.

وفي لقاء مع وكالة "رويترز" أكد وزير الخارجية السعودي على 75 عامًا من "التعاون الدفاعي القوي" بين البلدين، وقال إنه يتوقع استمراره؛ منوهًا بأنه سيكون من "المناسب تمامًا" للولايات المتحدة تصنيف جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران في اليمن كمنظمة إرهابية أجنبية.

وقال: "نعلم جميعًا الكثير من أسلحتهم (الحوثيين)، وجزء كبير من أيديولوجيتهم يأتي من إيران؛ لذا فهم بالتأكيد منظمة إرهابية مدعومة من الخارج".

وأشار الأمير فيصل إلى أن المملكة تتمتع بعلاقات طيبة وودية مع تركيا، وأنه لم يرَ أي أرقام تدعم وجود مقاطعة.وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان