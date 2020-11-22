السعودية | وفاة طبيب أثناء عمله داخل غرفة عمليات بمستشفى خميس مشيط

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وفاة طبيب أثناء عمله داخل غرفة عمليات بمستشفى خميس مشيط والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل ساعة واحدة - 8:01 صباحًا, 22 نوفمبر 2020 م
المناطق - الرياض
تـوفي استشاري العظام مهدي العمري في مستشفى خميس مشيط بمنطقة عسير؛ وهو يؤدي عمله داخل غرفة العمليات إثر إصابته بأزمة قلبية.
وحسب “الوطن” قال رئيس قسم العظام في مستشفى خميس مشيط، ماجد الشهري، “عندما حضر زميله العمري لإجراء عملية لأحد مرضاه ، لاحظوا عليه آثار التعب، وكان يعاني من آلام بالمعدة، وكان مصرا على أن يجري العملية للمريض”.
وأضاف: تمكنت وزملائي من أطباء التخدير من إقناعه بعمل تخطيط قلب، وبينت الفحوصات تعرضه لأزمة قلبية.
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