- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
تم اليوم إطلاق القمر الاصطناعي "سينتينل 6 مايكل فرايليتش" من على متن قاذفة بقاعدة فاندنبرج الجوية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية بنجاح إلى الفضاء.
ومن المفترض أن يراقب القمر الاصطناعي محيطات الأرض ويرسم خرائط لها، ويرصد التغيرات في مستويات سطح البحر بدقة كنتيجة خطيرة لتغير المناخ.
وتجري المهمة بالتعاون بين وكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية والمنظمة الأوروبية للأرصاد الجوية والإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي.
وسيجري التحكم في القمر الاصطناعي من مركز في المنظمة الأوروبية للأرصاد الجوية في مدينة دارمشتات الألمانية، في إطار برنامج كوبرنيكوس لرصد الأرض.القمر الاصطناعي سينتينل 6 مايكل فرايليتش
22 نوفمبر 2020 - 7 ربيع الآخر 1442 08:30 AM
من على متن قاذفة بقاعدة فاندنبرج الجوية في ولاية كاليفورنياإطلاق قمر مراقبة الأرض الاصطناعي "سينتينل 6" إلى الفضاء
تم اليوم إطلاق القمر الاصطناعي "سينتينل 6 مايكل فرايليتش" من على متن قاذفة بقاعدة فاندنبرج الجوية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية بنجاح إلى الفضاء.
ومن المفترض أن يراقب القمر الاصطناعي محيطات الأرض ويرسم خرائط لها، ويرصد التغيرات في مستويات سطح البحر بدقة كنتيجة خطيرة لتغير المناخ.
وتجري المهمة بالتعاون بين وكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية والمنظمة الأوروبية للأرصاد الجوية والإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي.
وسيجري التحكم في القمر الاصطناعي من مركز في المنظمة الأوروبية للأرصاد الجوية في مدينة دارمشتات الألمانية، في إطار برنامج كوبرنيكوس لرصد الأرض.
، إطلاق قمر مراقبة الأرض الاصطناعي "سينتينل 6" إلى الفضاء ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر إطلاق قمر مراقبة الأرض الاصطناعي "سينتينل 6" إلى الفضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.