، كورونا بـ5 دول.. 550 وفاة بالمكسيك و376 بالبرازيل و68 بتونس في يوم واحد ،

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قالت وزارة الصحة البرازيلية: إن البلاد سجلت 32622 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و376 وفاة بسبب مرض كوفيد-19، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وطبقًا لبيانات الوزارة؛ فقد سجلت البرازيل حتى الآن ستة ملايين و52786 إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة؛ في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 168989؛ مشيرة إلى تعافي 5.4 ملايين مريض.
المكسيك
أعلنت وزارة الصحة في المكسيك يوم السبت، تسجيل 6719 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و550 حالة وفاة؛ ليصل إجمالي العدد الرسمي لحالات الإصابة إلى مليون و32688 وحالات الوفاة إلى 101373.
ويقول مسؤولو الصحة: إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.
تونس
أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 1206 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، و68 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، بلغ 87 ألفًا و471 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات ألفين و752 حالة.
نيجيريا
سجلت نيجيريا 143 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت وزارة الصحية النيجيرية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، بلغ 66 ألفًا و128 إصابة؛ فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند ألف و167 حالة.
السنغال
سجلت وزارة الصحة السنغالية 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، بلغ 15 ألفًا و867 إصابة؛ فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 330 حالة.
فيروس كورونا الجديد
كورونا بـ5 دول.. 550 وفاة بالمكسيك و376 بالبرازيل و68 بتونس في يوم واحدوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-11-22
قالت وزارة الصحة البرازيلية: إن البلاد سجلت 32622 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و376 وفاة بسبب مرض كوفيد-19، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وطبقًا لبيانات الوزارة؛ فقد سجلت البرازيل حتى الآن ستة ملايين و52786 إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة؛ في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 168989؛ مشيرة إلى تعافي 5.4 ملايين مريض.
المكسيك
أعلنت وزارة الصحة في المكسيك يوم السبت، تسجيل 6719 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و550 حالة وفاة؛ ليصل إجمالي العدد الرسمي لحالات الإصابة إلى مليون و32688 وحالات الوفاة إلى 101373.
ويقول مسؤولو الصحة: إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.
تونس
أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 1206 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، و68 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، بلغ 87 ألفًا و471 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات ألفين و752 حالة.
نيجيريا
سجلت نيجيريا 143 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت وزارة الصحية النيجيرية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، بلغ 66 ألفًا و128 إصابة؛ فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند ألف و167 حالة.
السنغال
سجلت وزارة الصحة السنغالية 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، بلغ 15 ألفًا و867 إصابة؛ فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 330 حالة.
22 نوفمبر 2020 - 7 ربيع الآخر 1442
08:39 AM
150 إصابة جديدة في نيجيريا و19 بالسنغال
قالت وزارة الصحة البرازيلية: إن البلاد سجلت 32622 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و376 وفاة بسبب مرض كوفيد-19، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وطبقًا لبيانات الوزارة؛ فقد سجلت البرازيل حتى الآن ستة ملايين و52786 إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة؛ في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 168989؛ مشيرة إلى تعافي 5.4 ملايين مريض.
المكسيك
أعلنت وزارة الصحة في المكسيك يوم السبت، تسجيل 6719 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و550 حالة وفاة؛ ليصل إجمالي العدد الرسمي لحالات الإصابة إلى مليون و32688 وحالات الوفاة إلى 101373.
ويقول مسؤولو الصحة: إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.
تونس
أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 1206 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، و68 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، بلغ 87 ألفًا و471 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات ألفين و752 حالة.
نيجيريا
سجلت نيجيريا 143 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت وزارة الصحية النيجيرية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، بلغ 66 ألفًا و128 إصابة؛ فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند ألف و167 حالة.
السنغال
سجلت وزارة الصحة السنغالية 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، بلغ 15 ألفًا و867 إصابة؛ فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 330 حالة.
، كورونا بـ5 دول.. 550 وفاة بالمكسيك و376 بالبرازيل و68 بتونس في يوم واحد ،
المصدر : الخليج 365
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