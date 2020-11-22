وفاة طبيب داخل غرفة العمليات بخميس مشيط

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الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):شهدت مستشفى خميس مشيط، وفاة طبيب إثر أزمة قلبية داهمته، أثناء تأدية عمله بغرفة العمليات.
وكان الطبيب مهدي العمري، قد شعر بآلام في المعدة، لكنه أصر على الدخول لغرفة العمليات والقيام بمهام عمله.
وكشفت الفحوصات التي أجراها الطبيب قبيل وفاته، تعرضه لأزمة قلبية.
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