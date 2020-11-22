شكرا لمتابعة خبر عن وفاة طبيب داخل غرفة العمليات بخميس مشيط والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

شهدت مستشفى خميس مشيط، وفاة طبيب إثر أزمة قلبية داهمته، أثناء تأدية عمله بغرفة العمليات.

وكان الطبيب مهدي العمري، قد شعر بآلام في المعدة، لكنه أصر على الدخول لغرفة العمليات والقيام بمهام عمله.

وكشفت الفحوصات التي أجراها الطبيب قبيل وفاته، تعرضه لأزمة قلبية.