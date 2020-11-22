سياسي / اهتمامات الصحف الليبية



طرابلس 07 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 22 نوفمبر 2020 م واس

ركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم على الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن الليبي في ظل غياب دور مؤسسات الدولة في السيطرة على ارتفاع أسعار كافة السلع ووسط غياب الرقابة، موضحة

أن هناك جشع من التجار وهم الذين يقررون الأسعار، داعية إلى ضرورة التحرك من قبل وزارة الاقتصاد لردع جشع التجار ورفع المعاناة عن المواطن.

وأشارت إلى اجتماع لمّ الشمل والمصالحة التشاوري الذي سيعقد في دولة المغرب بدعوة من البرلمان المغربي خلال الفترة من 23 إلى 25 نوفمبر الحالي بين أعضاء مجلس النواب في طبرق والأعضاء المنشقين في طرابلس، وسط تفاؤل العديد من الأعضاء من أجل إنهاء الانقسام السياسي في المجلس وقيامه بدوره المنوط به لاستقرار البلاد .

وتناولت تعطل الحياة في العاصمة طرابلس وعدد من المدن الغرب نتيجة غزارة سقوط الأمطار في ظل عدم وجود بنية تحتية، مما أحدث غرق ووجود مياه بارتفاع متر في العديد من الشوارع وإغلاق الطرق السريعة وغرق العديد من السيارات وسط استغاثة المواطنين.

ونقلت تأكيد منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» حاجة نحو 1.2 مليون شخص من بينهم أكثر من 348 ألف طفل إلى مساعدة إنسانية في ليبيا؛ بسبب تداعيات النزاع المسلح الذي طال أمده، والأزمات السياسية والاقتصادية وجائحة «كوفيد-19»، كاشفة حاجتها وشركائها إلى 49.1 مليون دولار لقيادة تدخلات الاستجابة للطوارئ في ليبيا في العام 2021.

وتطرقت إلى منع روسيا، لجنة تابعة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من إدراج جماعة «الكانيات» وزعيمها في القائمة السوداء لانتهاكات حقوق الإنسان، وطالبت بمزيد من الأدلة أولاً على أن الجماعة قتلت مدنيين، موضحة أن أمريكا وألمانيا قد تقدمتا أن جماعة الكاني وقائدها بمدينة ترهونة نفذت عمليات اختفاء قسري وتعذيب وقتل.

وعرجت صحف ليبيا على دعوة المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني ويليامز الليبيين إلى مواجهة من يحاربون لإبقاء الوضع في البلاد دون تغيير، مؤكدة على الإحساس بالمسؤولية والوطنية والالتزام بروح التفاوض لدى أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة، ولدى المشاركين في الملتقى السياسي.

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