السعودية اليوم / إصابات كورونا في ألمانيا تصل إلى 918269 إصابة



برلين 07 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 22 نوفمبر 2020 م واس

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأحد ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس

وكشفت البيانات ارتفاع العدد الإجمالي للوفيات إلى 14022 بعد تسجيل 138 حالة وفاة جديدة.

// انتهى //

07:18ت م

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برلين 07 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 22 نوفمبر 2020 م واسأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأحد ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 918269 بعد تسجيل 15741 حالة جديدة.وكشفت البيانات ارتفاع العدد الإجمالي للوفيات إلى 14022 بعد تسجيل 138 حالة وفاة جديدة.// انتهى //07:18ت م0011

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