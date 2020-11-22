السعودية اليوم / الصين تسجل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بكين 07 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 22 نوفمبر 2020 م واس

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس

وأضافت اللجنة في بيانها اليومي أن بر الصين الرئيسي سجل 11 إصابة جديدة بلا أعراض أمس، وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في الصين حتى الآن 86431 إصابة، بينما ما يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

// انتهى //

07:11ت م

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بكين 07 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 22 نوفمبر 2020 م واسأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ).وأضافت اللجنة في بيانها اليومي أن بر الصين الرئيسي سجل 11 إصابة جديدة بلا أعراض أمس، وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في الصين حتى الآن 86431 إصابة، بينما ما يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.// انتهى //07:11ت م0010

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