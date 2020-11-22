شكرا لمتابعة خبر عن ابن مساعد: " لو قال ولاة الأمر أنهم ضد مقاطعة تركيا سنسمع ونطيع " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أفشل الأمير عبد الرحمن بن مساعد، محاولة كاتب صحفي، في المزايدة على موقفه من مقاطعة تركيا حال عدم تأييدها من قبل ولاة الأمر.

وقال ابن مساعد في رده: " بزعمك أحرجتني! لو قال ولاة الأمر أنهم ضد المقاطعة سنسمع ونطيع لأننا مبايعون على السمع والطاعة في المنشط والمكره وفي اليسر والعسر ".

وتابع: " ثم أنني أشدت علنًا بأردوغان منذ تولى الحكم إلى عام 2012 وبعدها عندما تغيرت سياسته وأسفر عن توجه معادي لبلادي انتقدته بشدة وإن عاد لرشده سنكف عنه".