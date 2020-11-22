شكرا لمتابعة خبر عن ابن مساعد: " لو قال ولاة الأمر أنهم ضد مقاطعة تركيا سنسمع ونطيع " والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أفشل الأمير عبد الرحمن بن مساعد، محاولة كاتب صحفي، في المزايدة على موقفه من مقاطعة تركيا حال عدم تأييدها من قبل ولاة الأمر.
وقال ابن مساعد في رده: " بزعمك أحرجتني! لو قال ولاة الأمر أنهم ضد المقاطعة سنسمع ونطيع لأننا مبايعون على السمع والطاعة في المنشط والمكره وفي اليسر والعسر ".
وتابع: " ثم أنني أشدت علنًا بأردوغان منذ تولى الحكم إلى عام 2012 وبعدها عندما تغيرت سياسته وأسفر عن توجه معادي لبلادي انتقدته بشدة وإن عاد لرشده سنكف عنه".
كانت هذه تفاصيل خبر ابن مساعد: " لو قال ولاة الأمر أنهم ضد مقاطعة تركيا سنسمع ونطيع " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.