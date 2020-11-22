ضبط 3 أشخاص بالشرقية لقيامهم بنقل شاحنات حطب محلي لغرض البيع

في إطار حملات وزارة الداخلية..
ضبطت القوة الخاصة لأمن الطرق في المنطقة الشرقية، مواطنًا ومقيمًا من الجنسية البنجلاديشية ومخالفًا لنظام أمن الحدود؛ لقيامهم بنقل 3 شاحنات محملة بالحطب المحلي لغرض البيع.
ويعد ذلك مخالفًا لنظام المراعي والغابات والتعليمات التي تنص على منع بيع الحطب المحلي أو نقله. وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
ويأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط بين المناطق، وما يُنشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.
يشار إلى أن الجهات الأمنية دعت عبر منصاتها المختلفة جميع المواطنين والمقيمين الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة، أو الحياة الفطرية، على أرقام الطوارئ «999» في جميع مناطق المملكة و«911» بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.
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