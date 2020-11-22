السعودية اليوم / "الأرصاد" : رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة



المدينة المنورة 06 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 21 نوفمبر 2020 م واس

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها بشأن حالة الطقس ليوم غد الأحد بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله - تضمنت نشاطا للرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية ، على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والمهد .

وبينت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة السادسة مساء.

//انتهى//

05:46ت م

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