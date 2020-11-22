

برازيليا 06 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 21 نوفمبر 2020 م واس

قالت وزارة الصحة البرازيلية إن البلاد سجلت 32622 إصابة جديدة بفيروس

وطبقا لبيانات الوزارة سجلت البرازيل حتى الآن ستة ملايين و 52786 إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 168989 ​​​، مشيرة إلى تعافي 5.4 ملايين مريض.

// انتهى //

04:00ت م

0132



برازيليا 06 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 21 نوفمبر 2020 م واسقالت وزارة الصحة البرازيلية إن البلاد سجلت 32622 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و376 وفاة بسبب مرض كوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وطبقا لبيانات الوزارة سجلت البرازيل حتى الآن ستة ملايين و 52786 إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 168989 ​​​، مشيرة إلى تعافي 5.4 ملايين مريض.// انتهى //04:00ت م0132

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / البرازيل تسجل 32622 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 376 وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.