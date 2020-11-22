شكرا لمتابعة خبر عن السجن وغرامة 100 ألف عقوبة بيع المضادات الحيوية بدون وصفة طبيب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشف المجلس الصحي السعودي، عن العقوبة المقررة على بيع المضادات الحيوية بدون وصفة طبية. كشف المجلس الصحي السعودي، عن العقوبة المقررة على بيع المضادات الحيوية بدون وصفة طبية. وأوضح المجلس، أن العقوبة تصل للسجن لمدة 6 أشهر، وإلغاء الترخيص، وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال.

كانت هذه تفاصيل خبر السجن وغرامة 100 ألف عقوبة بيع المضادات الحيوية بدون وصفة طبيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.