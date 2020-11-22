زوار بيت الله يرسمون لوحة فنية بتطبيقهم للإحترازات

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): أظهرت صورة إلتزام زوار بيت الله بقواعد التباعد الاجتماعي، المفروضة تزامنا مع جائحة أظهرت صورة إلتزام زوار بيت الله بقواعد التباعد الاجتماعي، المفروضة تزامنا مع جائحة كورونا ووثقت الصورة التزام الزوار بالتعليمات الصحية واتخاذ مسافة آمنة بينهم أثناء أداء مناسك العمرة والصلاة. وكانت وزارة الحج والعمرة، قد أعلنت مطلع الشهر الجاري، أن المرحلة الثالثة في ظل انتشار وباء كورونا، تشمل السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل البلاد ومن خارجها.

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