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نشرت المديرية العامة للدفاع المدني فيديو لجرف السيول سيارات متهورين بعد محاولتهم عبور الأودية أثناء جريانها. وشدد الدفاع المدني على ضرورة عدم المجازفة باجتياز الأودية أثناء هطول الأمطار ولحظة جريانها. وحذر من الاقتراب من تجمعات المياه، لأن حوافها قابلة للانهيار، ومن ترك الأطفال يلعبون حول مناطق السيول. Source akhbaar24.argaam





كانت هذه تفاصيل خبر فيديو لسيارات جرفتها السيول أثناء عبورها الأودية .. والدفاع المدني يحذر من التهور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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