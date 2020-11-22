شاهد.. لحظة إنقاذ شخص جرفته السيول وحاصرته شمال ينبع

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تمكن عدد من الشباب المتطوعين من إنقاذ رجل جرفته السيول وحاصرته شمال محافظة ينبع.
أظهر مقطع فيديو نشره الإعلامي رائد العوفي عبر حسابه بـ”تويتر”، لحظة تدخل المتطوعين ووصولهم إلى الرجل الذي كان ملقى على الأرض من شدة الإعياء والتعب، حيث إنهم قاموا بإسعافه، وهو بصحة جيدة.
يشار إلى أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة كانت قد دعت المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول واتخاذ التدابير الاحتياطية، وذلك بعد أن شهدت مراكز وقرى شمال محافظة ينبع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ظهر أمس الجمعة.
Source akhbaar24.argaam
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