الصحة تنصح بعض الفئات بتأجيل أخذ لقاح الإنفلونزا

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بينت وزارة الصحة، أنَّ هناك حالات ينصح فيها بتأجيل أخذ لقاح الإنفلونزا، وذلك لحين استقرار الحالة الصحية للشخص
حيث نشر حساب الصحة 937 التابع للوزارة عبر تويتر، أنّه يُنصح بتأجيل لقاح الإنفلونزا مؤقتاً، في حال وجود عدوى حادة أو أي مرض مصحوب بارتفاع شديد أو متوسط في درجة الحرارة، ويمكن تلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية بعد استقرار الحالة الصحية
ولفتت الصحة إلى أنّه تمّ توفير لقاح الإنفلونزا الموسمية بجميع مراكز الرعاية الصحية، ويمكن التوجُّه مباشرة بدون موعد لأقرب مركز صحي، وفي حال عدم توفر اللقاح يمكن التواصل مع الوزارة عبر الاتصال بالرقم 937
Source almnatiq
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