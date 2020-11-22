أردوغان يدعو مواطنيه لإخراج قرشهم الأبيض “من تحت الوسائد”

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دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مواطنيه لإخراج مدخراتهم “من تحت الوسائد” وضخها في الأسواق لدفع عجلة الاقتصاد.

وقال خلال مشاركته في فعاليات ملتقى الأعمال الدولي “موصياد إكسبو 2020” باسطنبول إنه “مهما كان تحت الوسائد من أموال قليلة كانت أو كثيرة في داخل البلاد أو خارجها، فيمكن للمواطنين إحضارها وضخها في السوق، لأنها ستوفر آفاقا جديدة للبلاد”.

وأشار إلى أن رفع البنك المركزي لسعر الفائدة 475 نقطة أساس “علاج مر” يهدف لخفض التضخم القابع عند نحو 12 بالمئة في معظم فترات العام.

ولفت إلى أنه يعتقد أن تراجع التضخم سيحدث استقرارا في العملة، وكرر رؤيته الاقتصادية المحافظة بأن أسعار الفائدة سبب التضخم.

ورفع الفائدة هو الأكبر في أكثر من عامين وقد يدعم الليرة بعد أن بلغت سلسلة من المستويات المتدنية منذ الصيف، على الرغم من أنه قد يبطئ تعافيا اقتصاديا من تداعيات فيروس كورونا.

Source almnatiq

