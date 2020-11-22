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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام قمة العشرين: إن المجموعة قامت بعمل كبير على الصعيد الاقتصادي للحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأضاف ترامب أمام قمة العشرين: كان لي شرف العمل معكم وأتطلع للمزيد مستقبلًا ولفترة طويلة.

وبرهنت المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على قيادة العالم والخروج به موحدًا من أزمة كورونا، بعدما نجحت في إقامة قمة العشرين عن بعد بالرغم من الظروف التي فرضتها الجائحة.

وبالرغم من إغلاق الدول مجالها الجوي والعديد من الأنشطة الاقتصادية بسبب تداعيات جائحة كورونا التي فاقت تداعيات الحرب العالمية الثانية، نجحت المملكة في جمع قادة العالم عن بعد عبر تقنية الاتصال الآمن المشفر ودارت الجلسات بين زعماء المجموعة في وقت واحد رغم اختلاف توقيتات دولهم.

وتعد قمة العشرين في الرياض اليوم هي القمة الثانية التي عُقدت تحت رئاسة المملكة، وهي المرة الأولى التي يتم فيها عقد قمتين تحت رئاسة واحدة؛ حيث سبق أن دعا خادم الحرمين إلى عقد قمة غير عادية في مارس الماضي، تعاهد فيها قادة المجموعة على حشد الموارد العاجلة لدعم الاقتصاد العالمي، وتم ضخ 21 مليار دولار لدعم الجهود العالمية للتصدي لهذه الجائحة. Source almowaten





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