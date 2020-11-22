الشيخ القرني : أهديكم كلمة السر لحل كل أزمة وكُربة

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بعد تماثله للشفاء، عاد الداعية الشيخ عادل القرني مجددًا لنشر التغريدات التي تحمل دعوات التفاؤل والأمل من خلال النصائح والإرشادات التي تفيد في الدنيا والآخرة.

وقال الشيخ القرني في أحدث تغريدة له: أُهديك كلمة السر لحل كل أزمة، وكشف كل كُربة، ورفع كل بلاء، كلمة تفتح الأقفال، وتشرح البال، وترضي ذا الجلال، كلمة فيها توحيد لله، وتنزيه لجلاله، وخضوع لهيبته، واعتراف بالخطيئة، وإقرار بالذنب، إنها: “لا إله إلّا أنت سُبحانك إني كنت من الظالمين”، فكررها في كل زمان ومكان.

وكان الشيخ القرني أصيب بوعكة صحية مؤخرًا ودخل على إثرها العناية المركزة في أحد مستشفيات الرياض وتماثل للشفاء قبل أيام. Source almowaten





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