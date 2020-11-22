ثقافي / منظمة الالكسو وهيئة المرأة العربية توقعان اتفاقية شراكة وتعاون



تونس 06 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 21 نوفمبر 2020 م واس

وقعت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم " الالكسو" وهيئة المرأة العربية، بالعاصمة التونسية، على اتفاقية شراكة وتعاون .

وأفادت المتحدثة الرسمية باسم هيئة المرأة العربية رسل النعيمي في تصريح صحفي أن هذه الاتفاقية ترمي إلى توطيد أواصر التعاون الاستراتيجي بين الطرفين خدمة للأهداف المشتركة بينهما في مجال ثقافة المرأة العربية، بوصفها شريكًا فاعلاً في عملية التنمية الثقافية، وذلك من خلال العمل على توثيق نجاحاتها وإبداعاتها في كل المجالات، والتعريف بها إقليميًا ودوليًا، والحفاظ على صورتها الناصعة من التشويه والتسويق في المحيط العالمي.

وأكدت النعيمي أن منظمة " الالكسو " وهيئة المرة العربية، سيبذلان ما في وسعها من اجل الحّد من انقطاع الفتيات المبكر عن التعليم، والقضاء على تفشي ظاهرة الأمية في أوساط الإناث في البلدان العربية، التي بلغت إلى درجة تُثير القلق، حيث فاقت نسبة 70% .

وأبرزت أن هيئة المرأة العربية تعمل على نسج شراكات فعالة مع المنظمات الدولية والإقليمية من أجل الارتقاء بدور المرأة العربية في عملية التنمية المستدامة وتعزيز إسهاماتها في سوق العمل ومجالات الإبداع .

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