السعودية اليوم / تونس تسجل أكثر من 1200 إصابة جديدة بفيروس كورونا



تونس 06 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 21 نوفمبر 2020م واس

أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 1206 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، بلغ 87 ألفا و 471 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات ألفين و 752 حالة.

// انتهى //

03:34ت م

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تونس 06 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 21 نوفمبر 2020م واسأعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 1206 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و68 حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، بلغ 87 ألفا و 471 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات ألفين و 752 حالة.// انتهى //03:34ت م0129

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