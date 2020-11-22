السعودية اليوم / موريتانيا تسجل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا



نواكشوط 06 ربيع الأخر 1442 هـ الموافق 21 نوفمبر 2020م واس

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية عن تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس

وأضحت الوزارة في بيان اليوم، أن جمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في موريتانيا، بلغ 8 آلاف و 96 إصابة، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 169 حالة.

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03:26ت م

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نواكشوط 06 ربيع الأخر 1442 هـ الموافق 21 نوفمبر 2020م واسأعلنت وزارة الصحة الموريتانية عن تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأضحت الوزارة في بيان اليوم، أن جمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في موريتانيا، بلغ 8 آلاف و 96 إصابة، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 169 حالة.// انتهى //03:26ت م0128

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