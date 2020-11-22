السعودية اليوم / السنغال تسجل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا



دكار 06 ربيع الأخر 1442 هـ الموافق 21 نوفمبر 2020 م واس

سجلت وزارة الصحة السنغالية 19 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، بلغ 15 ألفا و 867 إصابة، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 330 حالة.

// انتهى //

03:06ت م

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دكار 06 ربيع الأخر 1442 هـ الموافق 21 نوفمبر 2020 م واسسجلت وزارة الصحة السنغالية 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، بلغ 15 ألفا و 867 إصابة، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 330 حالة.// انتهى //03:06ت م0125

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