السعودية اليوم / رواندا تسجل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا



كيغالي 06 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 21 نوفمبر 2020 م واس

أعلنت السلطات الصحية في رواندا عن تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت السلطات الصحية في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، بلغ 5 آلاف و 586 إصابة ، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 46 حالة.

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03:01ت م

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كيغالي 06 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 21 نوفمبر 2020 م واسأعلنت السلطات الصحية في رواندا عن تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأوضحت السلطات الصحية في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، بلغ 5 آلاف و 586 إصابة ، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 46 حالة.//انتهى //03:01ت م0124

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