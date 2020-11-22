سياسي / الاتحاد الأفريقي يعين ثلاثة مبعوثين خاصين للوساطة في أثيوبيا



بريتوريا 06 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 21 نوفمبر 2020 م واس

عيّن الاتحاد الأفريقي ثلاثة مبعوثين خاصين للوساطة في الأحداث التي تشهدها أثيوبيا، دون أن يحدد مهلة زمنية لمسار هذه الوساطة.

وأفاد رئيس جمهورية جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا - الذي يتولى حاليًا الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي - في بيان أن الاتحاد عيّن ثلاثة رؤساء سابقين لبلدانهم كمبعوثين خاصين إلى إثيوبيا، لمحاولة الوساطة بين الأطراف المتنازعة، مشيرًا إلى أنه تم تعيين الرئيس السابق لموزمبيق يواكيم تشيسانو، ورئيسة ليبيريا السابقة إلين جونسون سيرليف، والرئيس السابق لجنوب أفريقيا كغاليما موتلانثي، للقيام بهذه المهمة.

وأعرب رامافوزا عن رغبته العميقة في إنهاء النزاع عبر الحوار بين الأطراف، لافتًا النظر إلى أن المبعوثين سيتوجهون إلى إثيوبيا لتهيئة الظروف لحوار وطني مفتوح، لحل القضايا التي أدت إلى الصراع، دون تحديد جدول زمني لذلك.

كما أوضح أن تعيين هؤلاء المبعوثين الخاصين يهدف إلى مساعدة الشعب الإثيوبي على إيجاد حل للمشاكل الحالية بروح من التضامن.

وكانت الحكومة الأثيوبية الاتحادية قد أعلنت في الرابع من الشهر الجاري، حالة الطوارئ في إقليم تيغراي الواقع شمالي البلاد، بعدما اتهم رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، جبهة تحرير شعب تيغراي بمهاجمة قاعدة عسكرية فدرالية.

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