رياضي / الفارس عبدالله الشربتلي بطلاً لأولى جولات الدرعية



الرياض 06 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 21 نوفمبر 2020 م واس

توج صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية العربية

وحل الفارس رمزي الدهامي في المركز الثاني، وجاءت الفارسة التايلندية جانكابهورن كارونايادهاج في المركز الثالث في ختام الجولة الأولى من جولات الدرعية التي نظمها الاتحاد السعودي للفروسية خلال الفترة من 19-21 نوفمبر الجاري في مركز الدهامي للفروسية بمحافظة الدرعية.

وكان الفارس مشاري الحربي قد خطف درع الشوط الأول، بينما جاء الفارس الأمير فيصل آل سعود في المركز الثاني ومن بعده غالية الموسى في المركز الثالث، فيما خطف الفارس المصري محمد برعي درع الشوط الثاني متفوقاً على الفارسين ناصرالشواف وخالد المبطي اللذين حلّا في المركزين الثاني والثالث تباعاً.

من جهته قدم صاحب السمو الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله آل سعود رئيس الاتحاد السعودي للفروسية التهنئة للفرسان الفائزين خلال الأيام الثلاثة التي شهدت منافسات البطولة، مشيداً بالنجاح الباهر الذي حققه فريق العمل بالاتحاد في تنظيم البطولة التي تحمل تصنيف (3 نجوم)، مشيراً إلى أن هذا النجاح يؤكد استعداد وجاهزية المملكة لاستضافة مختلف البطولات الدولية في الفترة المقبلة، وفي مقدمتها البطولة الدولية (5 نجوم) والتي نفتخر باستضافتها في المملكة العربية السعودية، وذلك في ظل اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بقطاع

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الرياض 06 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 21 نوفمبر 2020 م واستوج صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية ، وصاحب السمو الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله آل سعود رئيس الاتحاد السعودي للفروسية الفارس عبدالله الشربتلي بكأس الجولة الأولى من جولات الدرعية.وحل الفارس رمزي الدهامي في المركز الثاني، وجاءت الفارسة التايلندية جانكابهورن كارونايادهاج في المركز الثالث في ختام الجولة الأولى من جولات الدرعية التي نظمها الاتحاد السعودي للفروسية خلال الفترة من 19-21 نوفمبر الجاري في مركز الدهامي للفروسية بمحافظة الدرعية.وكان الفارس مشاري الحربي قد خطف درع الشوط الأول، بينما جاء الفارس الأمير فيصل آل سعود في المركز الثاني ومن بعده غالية الموسى في المركز الثالث، فيما خطف الفارس المصري محمد برعي درع الشوط الثاني متفوقاً على الفارسين ناصرالشواف وخالد المبطي اللذين حلّا في المركزين الثاني والثالث تباعاً.من جهته قدم صاحب السمو الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله آل سعود رئيس الاتحاد السعودي للفروسية التهنئة للفرسان الفائزين خلال الأيام الثلاثة التي شهدت منافسات البطولة، مشيداً بالنجاح الباهر الذي حققه فريق العمل بالاتحاد في تنظيم البطولة التي تحمل تصنيف (3 نجوم)، مشيراً إلى أن هذا النجاح يؤكد استعداد وجاهزية المملكة لاستضافة مختلف البطولات الدولية في الفترة المقبلة، وفي مقدمتها البطولة الدولية (5 نجوم) والتي نفتخر باستضافتها في المملكة العربية السعودية، وذلك في ظل اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بقطاع الرياضة بشكل عام، ورياضة الفروسية بشكل خاص، ودعم واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، بما يحقق أهداف برنامج التحول الوطني، ويتواكب مع التميز الرياضي الذي يعد أحد أهداف رؤية المملكة 2030.// انتهى //02:31ت م0122

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