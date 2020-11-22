رياضي / الدوري الإيطالي : يوفنتوس يفوز بهدفين نظيفين على كالياري



تورينو 6 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 21 نوفمبر 2020 م واس

فاز فريق نادي يوفنتوس على فريق نادي كالياري بهدفين نظيفين في مباراتهما السبت على ملعب إليانز ستاديوم ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

و افتتح

// انتهى //

02:26ت م

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تورينو 6 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 21 نوفمبر 2020 م واسفاز فريق نادي يوفنتوس على فريق نادي كالياري بهدفين نظيفين في مباراتهما السبت على ملعب إليانز ستاديوم ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.و افتتح كريستيانو رونالدو تسجيل ثنائيته في الدقيقة 38 و ألحق الهدف الثاني به في الدقيقة 42 ليضمن تقدم يوفنتوس ويرفع رصيده إلى ثمانية أهداف هذا الموسم و يحتل فريقه المركز الثاني في الدوري.// انتهى //02:26ت م0121

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