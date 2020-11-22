رياضي / الدوري الإسباني : خسارة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد



مدريد 06 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 21 نوفمبر 2020 م واس

تغلب فريق نادي أتلتيكو مدريد على ضيفه فريق نادي

و سجل لاعب خط الوسط البلجيكي يانيك كاراسكو هدف المباراة في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول بعد خطأ جسيم من حارس المرمى الألماني تير شتيجن.

و بلغ رصيد أتلتيكو مدريد بهذا الفوز 20 نقطة ليحتل بها وصافة جدول ترتيب فرق الليجا، بينما استقر رصيد البارسا عند 11 نقطة في المركز العاشر.

// انتهى //

02:17ت م

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مدريد 06 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 21 نوفمبر 2020 م واستغلب فريق نادي أتلتيكو مدريد على ضيفه فريق نادي برشلونة بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما السبت على ملعب "واندا متروبوليتانو" في إطار المرحلة العاشرة من مباريات الدوري الإسباني لكرة القدم.و سجل لاعب خط الوسط البلجيكي يانيك كاراسكو هدف المباراة في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول بعد خطأ جسيم من حارس المرمى الألماني تير شتيجن.و بلغ رصيد أتلتيكو مدريد بهذا الفوز 20 نقطة ليحتل بها وصافة جدول ترتيب فرق الليجا، بينما استقر رصيد البارسا عند 11 نقطة في المركز العاشر.// انتهى //02:17ت م0120

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