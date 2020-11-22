السعودية اليوم / بلدية أملج تزيل آثار الأمطار التي هطلت على المحافظة



أملج 06 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 21 نوفمبر 2020 م واس

بدأت بلدية محافظة أملج منذ أمس، بإزالة آثار الأمطار التي هطلت على المحافظة والمراكز التابعة لها, شملت أعمال شفط للمياه وإزالة الأتربة وإصلاح الأرصفة.

وأوضح رئيس بلدية محافظة أملج المهندس عودة خلف العنزي، أن البلدية قامت بالاستعداد مبكراً لموسم الأمطار من خلال فريق خطة الطوارئ.

وأشار إلى أن فرق الطوارئ قامت بتحديد أماكن تجمع المياه والبدء في شفطها مباشرة بعد توقف هطول الأمطار من خلال مضخات المياه وصهاريج الشفط، بالإضافة إلى الآليات المساندة والعمالة، كما رفعت الأتربة من الشوارع والأحياء.

وأضاف العنزي أن الفرق الميدانية تابعت مجاري الأودية والتأكد من عملها بالشكل المطلوب، وإصلاح الأرصفة التي تعرضت لبعض الأضرار مثل الانهيارات والكسر والدفن بالأتربة نتيجة مرور السيول.

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23:07ت م

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