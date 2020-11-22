شكرا لقرائتكم خبر عن نجاحات سعودية «غير مسبوقة» في مواجهة الأزمات والان نبدء بالتفاصيل

رصد اقتصاديون إنجازات المملكة خلال رئاستها مجموعة العشرين، مشيرين إلى أن التحديات التي واجهها العالم، خلال تلك الفترة، لم تؤثر على عطاء المملكة أو إدارتها الناجحة.

وأكدوا أن المملكة طرف مؤثر في صنع السياسات الاقتصادية العالمية، مشيرين إلى أنها استطاعت تحقيق معدلات إنجاز غير مسبوقة، في مواجهة أزمة كورونا، وإدارة الملف الاقتصادي والإنساني المتعلق بالجائحة، عالميا، فضلا عن السياسات التي انتهجتها لتحقيق النمو، وإتاحة الفرصة للجنسين في سوق العمل.

الاهتمام بالإنسان في جميع أنحاء العالم

ثمن المستشار الاقتصادي خالد الدوسري كلمة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، خلال افتتاح قمة مجموعة العشرين، مشيرا إلى أن الكلمة السامية، أكدت حرصه على الإنسان في جميع أنحاء العالم، وأهمية تحسين السبل لحياته الكريمة، من خلال دعم نمو الدول وإتاحة الفرصة للجنسين في سوق العمل، و دعم الأعمال، وخلق اقتصاد متنوع، فضلا عن التوجه نحو الطاقة النظيفة.

وقال إن المملكة كان لها دور فعال في دعم الاقتصاد العالمي، من خلال مساهماتها في مكافحة جائحة كورونا، وتخفيف تبعاتها الاقتصادية والإنسانية، مشيرا إلى أن مساهمة الدول العشرين بلغت نحو 21 مليار دولار لمعالجة هذه الأزمة العالمية، إضافة إلى إعادة هيكلة ديون الدول الفقيرة.