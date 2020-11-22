شكرا لقرائتكم خبر عن فحص «كورونا» لموظفي «عمل» الخبر والان نبدء بالتفاصيل

أجرى فريق من وزارة الصحة ممثلا لمركز «تأكد» بالدمام بقيادة مدير المركز أحمد الوهبي، فحص كورونا المستجد لموظفي مكتب عمل الخبر بحي الحمراء. وتستهدف المبادرة إجراء فحص فيروس كوفيد -19 لجميع موظفي وموظفات المكتب، بالإضافة إلى العملاء المتواجدين، وذلك ضمن جهود مكافحة الفيروس ومنع انتشاره. وأكد مدير المكتب منصور علي، أهمية جهود أبطال الصحة بالوقوف في الصفوف الأمامية في مواجهة الوباء منذ بداية الأزمة وحتى اليوم، داعيًا الله العلي القدير أن يكون في عونهم وأن يزيل عنا الوباء عاجلًا غير آجل.

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