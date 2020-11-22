شكرا لقرائتكم خبر عن الملك مغردا للعالم.. مسؤوليتنا.. المضي قدما لمستقبل أفضل والان نبدء بالتفاصيل

قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود «يحفظه الله»: تسعد المملكة العربية السعودية باجتماع قادة دول مجموعة العشرين، التي ترأست فيها بلادنا أعمال هذا العام، وأثبتت فيه المجموعة قوتها وقدرتها على تضافر الجهود؛ لتخفيف آثار جائحة كورونا على العالم. وأضاف «أيده الله» في تغريدة على حسابه بموقع «تويتر» أمس: كانت مسؤوليتنا - وستظل - المضي قدما نحو مستقبل أفضل، ينعم فيه الجميع بالصحة والازدهار.

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