شكرا لقرائتكم خبر عن ميركل: توزيع ملياري جرعة من لقاح كورونا بنهاية 2021 والان نبدء بالتفاصيل
وبينت المستشارة ميركل أن القمة أطلقت مبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة «كوفيد- 19»، ومنشأة «كوفاكس» التي تعمل كمنصة عالمية فريدة، وتسهم في تطوير وإنتاج وتوزيع الأدوية ووسائل التشخيص واللقاحات، كما تهدف إلى توزيع ملياري جرعة من اللقاح بحلول نهاية عام 2021 م،لافتة النظر إلى أنه جرى جمع ما يقارب 5 مليارات دولار أمريكي لهذه المبادرة، أسهمت فيها ألمانيا بأكثر من نصف مليار يورو.
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