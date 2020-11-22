شكرا لقرائتكم خبر عن «جافي»: تأمين وصول العلاج لأكبر نسبة في العالم والان نبدء بالتفاصيل

أكدت رئيس مجلس إدارة التحالف العالمي للتحصين واللقاحات «جافي» د. نجوزي أوكونجو إيويالا، أن قمة مجموعة العشرين منحت الفرصة هذا العام لقادة العالم للعمل المشترك في مواجهة «كوفيد - 19» كان أبرزها التمويل المالي ودعم البلدان الأكثر ضرراً.

وعدّت جهود دول المجموعة في إتاحة أدوات مكافحة الوباء وتسريعها منهجاً عالمياً شاملاً يمكن من معالجة الأسباب جذريا، منذ إبريل الماضي. وأكدت التزام قادة مجموعة العشرين باستثمار 4.6 مليار دولار للتمويل الفوري بما يساعد على حماية الأرواح وتأمين أدوات مكافحة كورونا في دول العالم من خلال هذا التمويل والالتزام المشترك باتفاق التحفيز المستقبلي لتعبئة أربعة وعشرين مليار دولار اللازمة لأدوات مكافحة «كوفيدـ 19» المطلوبة عالميا.

وقالت: «تعمل مجموعة العشرين وفق أسس لإنهاء هذا الوباء عبر منشأة COVAX لتوفير اللقاح وتأمين وصوله إلى أعلى نسبة من سكان العالم حيث تسعى هذه المنصة إلى توفير ملياري جرعة أولية بحلول نهاية عام 2021م».

وأضافت: «وصولاً للحماية سيكون هناك طلب كبير على هذه اللقاحات وهذا يجعل الوصول المنصف والعادل أكثر أهمية»، مشيرة إلى تحقيقه عبر آلية دعم البلدان ذات الدخل المنخفض والتزام السوق المسبق mc التابع للتحالف العالمي للقاحات والتحصين والذي جرى دعمه بملياري دولار وفق حاجات التحالف لعام 2020م.

وقالت رئيسة مجلس إدارة «جافي»: «الآن نحن بحاجة إلى قادة مجموعة العشرين وشركائها لضمان الحصول على 5 مليارات دولار إضافية لتمكين المتضررين في دول العالم الفقيرة من الحصول على هذه اللقاحات».