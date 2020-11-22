شكرا لقرائتكم خبر عن العلم السعودي وشعار «G 20» يحلقان في سماء الرياض والان نبدء بالتفاصيل

شهدت سماء الرياض، أمس، استعراضا تشاركيا بين «طائرات فريق الصقور السعودية » والخطوط الجوية السعودية، الحاملة للعلم السعودي، والمزينة بشعار رئاسة مجموعة العشرين.

وشمل الاستعراض الذي يأتي بمناسبة استضافة المملكة قمة قادة مجموعة العشرين G 20، سبع طائرات من الصقور السعودية وثلاث طائرات تابعة للخطوط السعودية وهي من طراز إيرباص «A320» وبوينغ «787-9» وبوينغ «777-300ER».

وتتزامن قمة مجموعة العشرين لهذا العام مع مناسبة مهمة للخطوط السعودية وهي الذكرى السنوية الـ 75 لتأسيسها، وهي إحدى أولى شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط.